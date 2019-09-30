محمد بن مسعود - الدمام - قال: إذا أوقفت إيران دعمها للحوثي فسوف يكون الحل السياسي أسهل بكثير أكد ولي العهد أن الحل السياسي في اليمن سيكون أسهل كثيرًا في حال أوقفت إيران دعم المليشيا الحوثية؛ مشيرًا إلى أن إعلان الحوثي وقف إطلاق النار بادرة إيجابية للدفع بالنقاش السياسي. وبيّن الأمير أنه لا يمكن أن يتخلى عن التفاؤل وإلا كان ترك عمله.

وفي معرض إجابته على سؤال مقدمة برنامج "60 دقيقة" حول إنهاء الحرب في اليمن، قال الأمير محمد بن سلمان: "إذا أوقفت إيران دعمها لمليشيات الحوثي فسوف يكون الحل السياسي أسهل بكثير. اليوم نفتح كل المبادرات للحل السياسي داخل اليمن، ونتمنى أن يحدث هذا اليوم قبل الغد".

وأضاف سموه: "نحن نقوم بذلك كل يوم (التفاوض السياسي لحل الأزمة)؛ لكن نحاول أن ينعكس هذا النقاش إلى تطبيق داخل الأرض، وإعلان الحوثي من عدة أيام بوقف إطلاق النار من تجاهه نعتبرها بادرة إيجابية لاتخاذ خطوة جديدة للأمام للدفع بالنقاش السياسي إلى فعالية أكثر".

وأجاب ولي العهد عن سبب تفاؤله، بقوله: "‎كقائد يجب أن أكون متفائلًا كل يوم، لا أستطيع أن أكون متشائمًا، إذا كنت متشائمًا يجب أن أترك الكرسي وأعمل في مكان آخر".

30 سبتمبر 2019 - 1 صفر 1441 08:38 AM قال: إذا أوقفت إيران دعمها للحوثي فسوف يكون الحل السياسي أسهل بكثير Advertisements ما السر وراء تفاؤل ولي العهد بشأن الحرب في اليمن؟.. هنا الإجابة ما السر وراء تفاؤل ولي العهد بشأن الحرب في اليمن؟.. هنا الإجابة أكد ولي العهد أن الحل السياسي في اليمن سيكون أسهل كثيرًا في حال أوقفت إيران دعم المليشيا الحوثية؛ مشيرًا إلى أن إعلان الحوثي وقف إطلاق النار بادرة إيجابية للدفع بالنقاش السياسي. وبيّن الأمير أنه لا يمكن أن يتخلى عن التفاؤل وإلا كان ترك عمله.

وفي معرض إجابته على سؤال مقدمة برنامج "60 دقيقة" حول إنهاء الحرب في اليمن، قال الأمير محمد بن سلمان: "إذا أوقفت إيران دعمها لمليشيات الحوثي فسوف يكون الحل السياسي أسهل بكثير. اليوم نفتح كل المبادرات للحل السياسي داخل اليمن، ونتمنى أن يحدث هذا اليوم قبل الغد".

وأضاف سموه: "نحن نقوم بذلك كل يوم (التفاوض السياسي لحل الأزمة)؛ لكن نحاول أن ينعكس هذا النقاش إلى تطبيق داخل الأرض، وإعلان الحوثي من عدة أيام بوقف إطلاق النار من تجاهه نعتبرها بادرة إيجابية لاتخاذ خطوة جديدة للأمام للدفع بالنقاش السياسي إلى فعالية أكثر".

وأجاب ولي العهد عن سبب تفاؤله، بقوله: "‎كقائد يجب أن أكون متفائلًا كل يوم، لا أستطيع أن أكون متشائمًا، إذا كنت متشائمًا يجب أن أترك الكرسي وأعمل في مكان آخر". الكلمات المفتاحية

، ما السر وراء تفاؤل ولي العهد بشأن الحرب في اليمن؟.. هنا الإجابة ،

المصدر : الخليج 365

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