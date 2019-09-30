شروط الحصول على مساعدات مؤسسة للسكن وما هي شروط البقاء في الوحدة السكنية

مساعدات مؤسسة الوليد للسكن، تعد مؤسسة الأمير الوليد بن طلال أو وليد الإنسانية من أهم المؤسسات التي عملت على تقديم مساعدات عينيه للأسر السعودية ومن خارج المملكة والتي بحسب بحث مؤسسة الوليد وجدت إنها تحتاج إلى المساعدات عينية منها السكن بشروط محددة ومنها السيارة بشروط سبق الإعلان عنها ( شرح كيفية التسجيل بمؤسسة الوليد للإنسانية) واليوم نوضح شروط الحصول على مساعدات السكن كما نوضح شروط البقاء في الوحدة السكنية للمستفيدين الحاليين.

شروط الحصول على مساعدات الوليد للسكن

أن لا يزيد إجمالي الدخل الشهري لعائل الأسرة عن 3000 ريال.

أن يكون المتقدم لا يمتلك أي وحدات سكنية.

لا يجوز التقدم للاستفادة من المشروع سوى لمرة واحدة.

أن لا ينطبق شروط الإسكان على المتقدم للاستفادة من المشروع السكني.

أن لا ينطبق على المتقدم شرط الحصول على قرض من البنوك.

عدم تأجير أو بيع الوحدات السكنية بعد الحصول عليها.

أن لا يكون المتقدم خاضع لأي من الجمعيات الخيرية على مستوى كافة مناطق المملكة.

خضوع المستفيد لشروط الإرث في حالة الوفاة.

شروط البقاء في الوحدة السكنية للمستفيدين

ألزمت المؤسسة المستفيدين بعدة نقاط يجب اتباعها للحفاظ على الوحدة السكنية وهي عدم تأجير الوحدة السكنية من الباطن لأي طرف آخر أن يكون المستفيد وأسرته فقط هم المقيمين بالوحدة السكنية، عدم البيع للغير أو استغلال الوحدة في أي نشاط مخالف لما تعاقدت عليه وهو السكن، الحفاظ على الأثاث دون تلف دفع الفواتير الشهرية للكهرباء والتليفون الثابت وغيره من الفواتير الشهرية المرتبطة بالسكن بالوحدة.