لينكات سريعة | طرق مطالعة فاتورة الكهرباء في”مصر  .. السعودية” أكتوبر 2019 برقم الحساب...

لا ينتهى بحث المواطنين سواء عن معرفة فاتورة الكهرباء في مصر إلكترونياً أو الاستعلام عن فاتورة الكهرباء في السعودية إلكترونيًا وخاصة أن وزارة الكهرباء المصرية وفرت الخدمات الإلكترونية للاستعلام عن فواتير الكهرباء على الإنترنت على شركات الكهرباء التالية: “شركة الإسكندرية لتوزيع الكهـرباء .. شركـة القنـاه لتوزيـع الكهـرباء .. شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء .. شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء .. شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء .. شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء .. شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء .. شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء” وذلك لتجنب المشكلات المتزايدة من قبل الموظف المسئول عن كشاف قراءة العداد، بالإضافة إلى توفير الشركة العداد المدفوع القيمة مسبقًا، لذا نقدم كل ما يخص طريقة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء مصر خلال السطور القادمة.

ولا يمكن أن نغفل عن الخدمات السعودية الإلكترونية والتي أصبحت تشكل نسب بحث مرتفعة من قبل متابعينا ومن أبرزها الاستعلام عن فاتورة الكهرباء السعودية برقم الحساب أو رقم الهوية كما يدعى بينهم، بالإضافة إلى حساب الفواتير القديمة حتى يتمكن المستخدم من معرفة استهلاكه بين الشهور سواء بالزيادة أو التقليل في الاستهلاك التقديري لكى يستطيع تنظيمه وفق إمكانياته واحتياجاته على مدار شهر.

فاتورة الكهرباء في مصر بقراءة العداد

نقدم لكم طريقة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء في مصر بقراءة العداد في نقاط محددة على النحو التالي:

أدخل أولاً على موقع وزارة الكهرباء المصرية.

أنقر على اختيار الخدمات.

أدخل على خانة الاستعلام عن الفواتير.

تحديد اسم المحافظة .

كتابة رقم العداد، المكوّن من 10 أرقام.

روابط الاستعلام عن قيمة فاتورة الكهرباء جميع القطاعات أكتوبر 2019

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء في السعودية برقم الحساب

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إليكم طريقة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء في السعودية برقم الحساب في الخطوات الآتية:

رابط الاستعلام عن فاتورة الكهرباء وكيفية الاعتراض على فاتورة الكهرباء

روابط مواقع تفيد المواطن في حال تقدم للاستعلام عن الفاتورة أو قام بالاعتراض عليها:

أدخل على لينك الشركة السعودية للكهرباء.

تطبيق الكهرباء (ALKAHRABA) ومرفق بالأعلى تفاصيل هذه التطبيق.

الا تصال على مركز خدمة المشترك على الرقم 920001100.

تقديم شكوى على الموقع الإلكتروني و لإنشاء شكوى عن طريق الموقع اضغط هنا .​​ .

التواصل مع أحد حسابات الشركة بوسائل التواصل الاجتماعي ( صفحة الشركة السعودية للكهرباء على Twitter أو على صفحتها الرسمية على Facebook).

تطبيق الكهرباء فاتورتك بيدك

الاعتراض وكيفية تقديم شكوى على فاتورة الكهرباء

وفي هذا الصدد، وفرت شركة السعودية للكهرباء رقم خاص لخدمة العملاء حتى يتمكنون من الاستفسار عن الفواتير والاتصال على مركز خدمة المشترك على الرقم 920001100 وهو رقم دائم ومستمر متصل على مدار 24 ساعة.

فاتورة الكهرباء أكتوبر 2019

تكثر قيمة فواتير الكهرباء في فصل الصيف عن الشتاء هو أمر معتاد طبقًا للاستهلاك المتزايد في الشهور الصيفية عن الشتوية لطبيعة استهلاك المواطنين بسبب تشغيل المكيفات الهوائية والمراوح الكهربائية، على عكس استهلاك الشتاء، وبذلك نكون قد وضحنا كل ما يخص الاستعلام عن فاتورة الكهرباء في مصر والسعودية.