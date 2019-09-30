كيفية التسجيل في مؤسسة الوليد بن طلال في المملكة؟ مساعدات الوليد للسكن والسيارة

مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية قام بإنشائها الأمير الوليد بن طلال لمساعدة الأسرة الفقيرة في المملكة خاصاً بالإضافة لتفرع المؤسسة في دول أخرى للمساهمة في رفع حد الكفاف للأسر الأشد احتياجاً، وضعت مؤسسة الوليد بن طلال بعض الشروط للتسجيل بالمؤسسة كما وضعت نظام للتسجيل ومتابعة الطلبات المقدمة من خلال الموقع الإلكتروني وموقع التواصل الاجتماعي تويتر .

التسجيل في مؤسسة الوليد بن طلال

التسجيل يكون من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للمؤسسة والتي من خلاله يتم التفعيل ومتابعة الطلبات المقدمة لمساعدات مؤسسة الوليد للسكن وكذلك مساعدات السيارة لذا نقدم لكم من خلال المقال الرابط الرسمي للتسجيل من المملكة مع شرح لخطوات التسجيل ليتم بعدها الموافقة على الطلب المقدم أو الرفض بحسب دراسة الحالات الأشد احتياجاً لمساعدات مؤسسة الوليد بن طلال.

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خطوات التسجيل في مؤسسة الوليد

الدخول على موقع مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية للسكن والسيارة.

للسكن والسيارة. من الصفحة الرئيسية قم باختيار تسجيل جديد من القائمة الرئيسية.

قم بكتابة الاسم رباعي.

قم بكتابة رقم الهوية الوطنية.

قم بكتابة البريد الإلكتروني مع مراعاة أن يكون إيميل صالح حتى تستقبل علية رسائل الموقع.

قم بكتابة رقم الجوال الخاص بك مع مراعاة أن يكون خط الجوال باسم المسجل في الموقع.

قم بإضافة حسابك على تويتر .

قم بتأكيد التسجيل وأكمل التفعيل من خلال الهاتف الجوال والايميل المسجل.

رقم مؤسسة الوليد بن طلال

يمكنكم التواصل مع المكتب الخاص لسمو الأمير أومؤسسة الوليد مباشرة من خلال الهاتف على الرقم +966-11-211-0000 من خلال الجوال أو الخط الثابت وذلك إن أردت بعض الاستفسارات العامة فيما يخص المساعدات، هناك بعض المميزات من إضافة حساب تويتر الخاص بك فمن خلاله ستتمكن من متابعة طلب المساعدات وأسماء من تم أختيارهم والتواصل مع حساب سمو الأمير على تويتر.