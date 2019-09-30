عاجل اليمن : اشتباكات جديدة داخل القصر الملكي السعودي .. ورواية جديدة ومثيرة عن مقتل عبدالعزيز الفغم .. مجتهد يكشف (آخر التطورات)

شكرا لقرائتكم خبر عن اشتباكات جديدة داخل القصر الملكي السعودي .. ورواية جديدة ومثيرة عن مقتل عبدالعزيز الفغم .. مجتهد يكشف (آخر التطورات) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشر حساب مجتهد المشهور في تويتر تسريبات جديد بشأن مقتل عبدالعزيز الفغم الحارس الشخصي للمكل سلمان بحسب اعلان رسمي من الديوان الملكي للسعودية

وقال مجتهد في تغريدة رصدها محرر "ناس تايمز" تحديث عن مقتل الفغم الفغم وممدوح آل علي (الذي زعموا أنه القاتل) قـُتلا سويا من قبل مجموعة أخرى الحادث حصل في مختصر القصر وسمع إطلاق النار لم يكونا مستهدفين لكن كانا عقبة -عن غير قصد- أمام تنفيذ أمر مفاجيء لأبن سلمان فقتلا لاحقا:ما هوالأمر المفاجيء؟ وكيف صارا عقبة عن غير قصد؟

​​

​​​​​​​

تحديث عن مقتل الفغم



الفغم وممدوح آل علي (الذي زعموا أنه القاتل) قـُتلا سويا من قبل مجموعة أخرى



الحادث حصل في مختصر القصر وسمع إطلاق النار



لم يكونا مستهدفين لكن كانا عقبة -عن غير قصد- أمام تنفيذ أمر مفاجيء لأبن سلمان فقتلا



لاحقا:ما هوالأمر المفاجيء؟ وكيف صارا عقبة عن غير قصد؟ — مجتهد (@mujtahidd) September 29, 2019

">

مجتهد@mujtahidd

Advertisements

تحديث عن مقتل الفغم

الفغم وممدوح آل علي (الذي زعموا أنه القاتل) قـُتلا سويا من قبل مجموعة أخرى

الحادث حصل في مختصر القصر وسمع إطلاق النار

لم يكونا مستهدفين لكن كانا عقبة -عن غير قصد- أمام تنفيذ أمر مفاجيء لأبن سلمان فقتلا

لاحقا:ما هوالأمر المفاجيء؟ وكيف صارا عقبة عن غير قصد؟

4,914

تحديث عن مقتل الفغم



الفغم وممدوح آل علي (الذي زعموا أنه القاتل) قـُتلا سويا من قبل مجموعة أخرى



الحادث حصل في مختصر القصر وسمع إطلاق النار



لم يكونا مستهدفين لكن كانا عقبة -عن غير قصد- أمام تنفيذ أمر مفاجيء لأبن سلمان فقتلا



لاحقا:ما هوالأمر المفاجيء؟ وكيف صارا عقبة عن غير قصد؟ — مجتهد (@mujtahidd) September 29, 2019

Twitter Ads info and privacy