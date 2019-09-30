الأحوال المدنية توضح إمكانية أن تكون صورة المرأة ببطاقة الهوية بدون حجاب

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وجه ” متابع ” تساؤل للأحوال المدنية عن إمكانية أن تكون صورة ” المواطنة ” ببطاقة الأحوال دون حجاب.

وردت ” الأحوال المدنية ” على التساؤل، مُفيدة بعدم إمكانية أن تكون الصورة الخاصة بـ ” المرأة السعودية ” في بطاقة الهوية الوطنية من دون حجاب.

تجدر الإشارة إلى أن حصول المرأة على بطاقة الهوية الوطنية لا يترتب عليه إسقاط اسمها من دفتر العائلة.

