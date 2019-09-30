حكم دفن الميت ليلًا (فيديو)

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كشف الشيخ عبدالله المنيع، حكم دفن الميت ليلًا، مشيرًا إلى أن بعض أهل العلم « كره ذلك » .
وأضاف خلال لقائه ببرنامج « يستفتونك » : « أنه يرى دفن الميت والتعجيل بجنازته سواء كان ذلك ليلًا أو نهارًا؛ لأنه ورد التوجيه من الرسول بتعجيل الجنازة».
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