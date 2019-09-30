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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، للواء الركن عبدالعزيز الفغم، الحارس الشخصي لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وهو يمارس الرياضة.
وأظهر الفيديو اللواء الغفم، وهو يرتدي زيا رياضيا ويمارس رياضة المشي على كورنيش جدة، وذلك قبيل أيام من وفاته.
وشهد المقطع تفاعلا كبيرا من المتابعين الذين انهالوا بدعوات الرحمة والغفران للواء الفغم، الذي قُتل غدراً على يد أحد أصدقائه (السبت).
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو للواء “الفغم” وهو يمارس الرياضة في آخر ظهور له قبل وفاته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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