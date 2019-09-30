︎ :

. وثق مقطع فيديو لحظة إخلاء طيران الأمن للعاملين في محطة قطار الحرمين عقب اندلاع الحريق الذي نشب في مباني محطة القطار بحي السليمانية بجدة. وكانت إدارة مشروع قطار الحرمين أوضحت أن الحريق وقع نحو الساعة 12:35 ظهراً، وفور وقوع الحادث باشرته فرق الدفاع المدني، ولا يزال التعامل معه قائماً.





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. لحظة إخلاء طيران الأمن محطة قطار الحرمين في جدة عقب اندلاع الحريق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.