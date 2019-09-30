فيديو.. استعراض لوحدة مراقبة مواقع التواصل الاجتماعي وما يدور بها في وزارة الداخلية

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استعرض السناب الأمني تفاصيل حول عمل وحدة العمليات بإدارة التحريات والبحث الجنائي، والمدشنة حديثاً بشرطة منطقة الرياض، وما تملكه من إمكانات في متابعة حسابات موقع التواصل “تويتر”.

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واستمع مدير الأمن العام الفريق أول خالد بن قرار الحربي لشرح مفصل عن عمل الوحدة، وإمكاناتها، وما يتعلق بنظام رصد مواقع التواصل الاجتماعي وما يدور بها، فضلاً عن نظام بيان التغريدات وأعدادها بالساعة والدقيقة، ويمكن العودة إلى البيانات التعريفية لخمس سنوات مضت.

وأوضح المختص عن الوحدة أنه يمكن معرفة أجهزة المستخدمين وأجناسهم، وما إذا كانت الحسابات المغردة وهمية أم حقيقية، حيث تمت متابعة أحد الهاشتاقات المسيئة..، وتبين أن 50% من الحسابات المشاركة فيه من خارج المملكة.



