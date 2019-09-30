︎ :
.
استعرض السناب الأمني تفاصيل حول عمل وحدة العمليات بإدارة التحريات والبحث الجنائي، والمدشنة حديثاً بشرطة منطقة الرياض، وما تملكه من إمكانات في متابعة حسابات موقع التواصل “تويتر”.
واستمع مدير الأمن العام الفريق أول خالد بن قرار الحربي لشرح مفصل عن عمل الوحدة، وإمكاناتها، وما يتعلق بنظام رصد مواقع التواصل الاجتماعي وما يدور بها، فضلاً عن نظام بيان التغريدات وأعدادها بالساعة والدقيقة، ويمكن العودة إلى البيانات التعريفية لخمس سنوات مضت.
وأوضح المختص عن الوحدة أنه يمكن معرفة أجهزة المستخدمين وأجناسهم، وما إذا كانت الحسابات المغردة وهمية أم حقيقية، حيث تمت متابعة أحد الهاشتاقات المسيئة..، وتبين أن 50% من الحسابات المشاركة فيه من خارج المملكة.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. استعراض لوحدة مراقبة مواقع التواصل الاجتماعي وما يدور بها في وزارة الداخلية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.