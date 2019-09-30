فيديو.. زميل اللواء الفغم يبكيه بحرقة أثناء تقديم العزاء لوالده

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بكى ضابط في الحرس الملكي زميله اللواء عبدالعزيز الفغم الحارس الشخصي لخادم الحرمين الشريفين، الذي فارق الحياة أمس السبت بعد تلقيه عدة طلقات نارية من صديق له بعد نقاش وخلاف بينهما.

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وأظهر مقطع فيديو أحد زملاء الفغم وهو يبكي بحرقة أثناء تقديمه التعازي لوالد الراحل بعد الانتهاء من دفن جثمانه في مقبرة الشهداء بمكة المكرمة.

ونعى الفغم الكثير من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ترحموا عليه وأعادوا نشر الكثير من اللقطات التي جمعته بالملك عبدالله بن عبدالعزيز رحمه الله، وبخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.



