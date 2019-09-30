︎ :
.
بكى ضابط في الحرس الملكي زميله اللواء عبدالعزيز الفغم الحارس الشخصي لخادم الحرمين الشريفين، الذي فارق الحياة أمس السبت بعد تلقيه عدة طلقات نارية من صديق له بعد نقاش وخلاف بينهما.
وأظهر مقطع فيديو أحد زملاء الفغم وهو يبكي بحرقة أثناء تقديمه التعازي لوالد الراحل بعد الانتهاء من دفن جثمانه في مقبرة الشهداء بمكة المكرمة.
ونعى الفغم الكثير من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ترحموا عليه وأعادوا نشر الكثير من اللقطات التي جمعته بالملك عبدالله بن عبدالعزيز رحمه الله، وبخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. زميل اللواء الفغم يبكيه بحرقة أثناء تقديم العزاء لوالده لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.