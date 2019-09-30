مواقف لافتة وردود أفعال لا تُنسى لحارس الملوك اللواء “الفغم” (فيديو وصور)

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نعى رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الحارس الشخصي لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اللواء عبدالعزيز الفغم، الذي وافته المنية (السبت).

التحق الفقيد بكلية الملك خالد العسكرية مطلع عام 1410هـ، وتخرج فيها بنهاية 1412هـ، وعيّن باللواء الخاص ومن ثم نُقلت خدماته إلى الحرس الملكي بعد دمجه مع اللواء الخاص.

وقد شغل الفغم منصب الحارس الشخصي للملك عبدالله بن عبدالعزيز، ثم أكمل مهمته كحارس لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، وحصل على لقب أفضل حارس شخصي على مستوى العالم، من قبل منظمة الأكاديمية العالمية، ورقاه الملك سلمان منتصف 2017 إلى رتبة لواء.

وكان للراحل العديد من المواقف الشهيرة بينت حرصه وتفانيه في أداء مهامه، والتى تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعى منوهين بسيرته الطيبة وإخلاصه.

فيما يلي أبرز هذه المواقف:

لفتت لقطة للواء الفغم وهو يبادر لربط حذاء الملك سلمان بن عبدالعزيز، أثناء استقبال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والوفود المشاركة في القمة العربية الإسلامية – الأمريكية في مايو 2017.

كما أظهر مقطع فيديو رد الفعل السريع من اللواء عبدالعزيز الفغم تجاه خادم الحرمين الشريفين، بعد أن وضع يده أمام الملك سلمان أثناء نزوله من سلم الطائرة، وسنده بيديه،، بعد توقف السلم بشكل مفاجئ في مطار العاصمة الروسية موسكو، وذلك خلال زيارة خادم الحرمين روسيا في أكتوبر 2017.

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وظهرت فطنته وحرصه على سلامة الملك سلمان، في مشهد آخر عند استقبال الملك للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، وقيام أحد حراس السيسي بإدخال يده في جيبه ليتوجه الفغم على الفور نحوه ليحول بين الحارس والملك ويبعده عنه.

وفي مشهد أخر يظهر تصرفاً واعياً من الفغم، عندما حاول الفنان حبيب الحبيب وضع يده على كتف الملك سلمان لالتقاط صورة معه، لدى تشرفه بالسلام عليه في حفل دار الأوبرا الكويتية، وهو ما دفع الحارس الشخصي لخادم الحرمين العميد عبدالعزيز الفغم لتداركه ورفع يده من على كتف الملك.

كما بيَّن مقطع فيديو تنافس اللواء الفغم مع الأمير متعب بن عبدالله للاحتفاظ بالبشت الشخصي للملك الملك عبدالله بن عبدالعزيز، للاحتفاظ به.

وفي مقطع آخر، أثناء تقديم اللواء عبدالعزيز الفغم واجب العزاء لذوي الشهيد وكيل الرقيب حماد بن علي المطيري..، الذي استشهد خلال هجوم إرهابي تعرضت له نقطة حراسة أمنية خارجية تابعة للحرس الملكي في محافظة جدة.



