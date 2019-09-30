السعودية اليوم / مصرع 19 شخصًا بحريق مصنع في الصين



بكين 1 صفر 1441 هـ الموافق 30 سبتمبر 2019 م واس

لقي 19 شخصًا مصرعهم جراء حريق بمصنع للسلع الاستهلاكية في مقاطعة تشيجيانغ شرق الصين أمس.

وقال مسؤولون محليون إنه جرى إنقاذ ثمانية أشخاص، بينهم ثلاثة أصيبوا بجروح ونُقلوا إلى المستشفى.

وتم إخماد الحريق بعد ثلاث ساعات من اندلاعه، فيما مايزال التحقيق جاريًا للكشف عن ملابساته.

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07:31ت م

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