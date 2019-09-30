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الشرعية ترد على مزاعم الانتصارات الحوثية في صعدة

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قال وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، أن ميليشيا الحوثي الإنقلابية، تروج لإنتصارات هومية بهدف التغطية على مأزقها السياسي والعسكري وعزلتها الشعبية ورفع المعنويات المنهارة لعناصرها .

جاء ذلك في سلسلة تغريدات له بتويتر، تعليقاً على تصريحات الميليشيات والفيديوهات التي بثتها حول إستيلائها على ثلاثة ألوية عسكرية تابعة للميليشيات وأسرها الاف الجنود بينهم ضباط سعوديون .

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وأضاف الإرياني أن الميليشيات تحاول إظهار قدرتها على تحقيق انجاز على الارض والاستمرار في حربها بالوكالة لصالح أسيادها في طهران والتشويش على جريمة الاستهداف الايراني لارامكو النفطية، مشيراً إلى أن الميليشيات المدعومة من إيران استخدمت في مزاعمها مخزونها من مشاهد الفيديو والأسرى لمحاولة التفاف فاشلة نفذته قبل أشهر على عدد من كتائب لواء الفتح في محور كتاف.

وأكد أنه تم في حينه وبدعم من طيران التحالف فك الحصار والتعامل مع عناصر المليشيا والقضاء بشكل كامل على ما يسمى لواء الصماد 3، لافتاً إلى أن الميليشيات تلقت خلال الأشهر الماضية ضربات موجعة وتكبدت خسائر فادحة في الارواح والعتاد على يد الجيش الوطني في مختلف الجبهات.

وأشار إلى أن وحدات الجيش مسنودة بتحالف دعم الشرعية بقيادة تمكنت من استعادة مئات الكيلو مترات في مختلف محاور صعدة وحرض بمحافظة حجة .

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