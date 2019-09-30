العمل تبدأ إيداع معاشات الضمان الاجتماعي لشهر صفر

2019-09-30

متابعات الخليج 365 - الرياض

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بدأت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية- قبل قليل- إيداع مبالغ معاشات الضمان الاجتماعي والبرامج المساندة لشهر صفر في حسابات مستفيدي الضمان الاجتماعي، والتي تشمل المعاشات الضمانية والمساعدات النقدية لأجل الغذاء، وتسديد جزء من فواتير الكهرباء.

كما تشمل كذلك بدل غلاء المعيشة المقر بموجب الأمر الملكي الكريم القاضي باستمرار صرف بدل غلاء معيشة للمعاش الشهري لمستفيدي الضمان الاجتماعي الذين لا يصرف لهم بدل غلاء المعيشة مع المعاشات التقاعدية.