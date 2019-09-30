مداهمة محلات تجارية ومطاعم مخالفة للاشتراطات في جدة

جدة - عمرو شويل جدة- الخليج 365:

ضبطت أمانة محافظة جدة من خلال الجولات الميدانية للفرق الرقابية على المحلات التجارية والمطاعم ، عدد من مخالفات الاشتراطات البلدية في عدد من تلك المحلات والمطاعم .

وأوضح رئيس بلدية الجنوب الفرعية المهندس تركي الذروي، أن عدد المحلات التي تم زيارتها (9) محلات بحي الفضيلة وذلك من خلال الفرق الرقابية التي شكلتها البلدية لهذا الغرض.

نتج عن ذلك إشعار (8) محلات وإغلاق عدد(1) محل مخالف للاشتراطات البلدية والصحية مؤكدا أن بلدية الجنوب الفرعية مستمرة في تكثف عمليات الرقابة، حيث تتولي الفرق الميدانية متابعة تنفيذ الملاحظات أولا بأول وتطبيق العقوبات المترتبة على المخالفين.