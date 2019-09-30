، قسوة الوداع ومرارة الفقد.. صورة مؤثرة لوالد اللواء "الفغم" بمقبرة شهداء الحرم ،

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أظهرت صورة اللواء المتقاعد بداح الفغم أثناء تشييع ابنه بمقبرة شهداء الحرم اللواء الركن عبدالعزيز الفغم، حجم الألم والفراق والحزن، ارتسمت فيها تفاصيل الوداع القاسي ومرارة الفقد.
وفي التفاصيل، تداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعي صورة اللواء المتقاعد بداح الفغم والد الفقيد اللواء عبدالعزيز الفغم وهو يتلقى التعازي بمقبرة شهداء الحرم بمكة المكرمة وبشكل واسع.
ونقل متداولو الصورة مشاعر الفقدان والألم والحزن ومرارة الفقد، والصبر والاحتساب لقضاء الله وقدره، داعين أن يجعل الله الجنة داره وقراره.
واتفق المغردون على أن اللواء "الفغم" الذي خدم وطنه بكل إخلاص وتفانٍ, وزاد حبه بين الناس بسبب إخلاصه بحراسة من يحبه الشعب مليكهم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز, ومن قبله كان حارسًا شخصيًا للملك عبد الله بن عبد العزيز غفر الله له.
وتوفي اللواء "الفغم" مساء أمس بطلق ناري غدرًا بعد أن تطور النقاش بينه وبين آخر في منزل أحد أصدقائه بمحافظة جدة.عبدالعزيز الفغم عبدالعزيز الفغم في ذمة الله
قسوة الوداع ومرارة الفقد.. صورة مؤثرة لوالد اللواء "الفغم" بمقبرة شهداء الحرمسعود الدعجاني الخليج 365 2019-09-30
أظهرت صورة اللواء المتقاعد بداح الفغم أثناء تشييع ابنه بمقبرة شهداء الحرم اللواء الركن عبدالعزيز الفغم، حجم الألم والفراق والحزن، ارتسمت فيها تفاصيل الوداع القاسي ومرارة الفقد.
وفي التفاصيل، تداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعي صورة اللواء المتقاعد بداح الفغم والد الفقيد اللواء عبدالعزيز الفغم وهو يتلقى التعازي بمقبرة شهداء الحرم بمكة المكرمة وبشكل واسع.
ونقل متداولو الصورة مشاعر الفقدان والألم والحزن ومرارة الفقد، والصبر والاحتساب لقضاء الله وقدره، داعين أن يجعل الله الجنة داره وقراره.
واتفق المغردون على أن اللواء "الفغم" الذي خدم وطنه بكل إخلاص وتفانٍ, وزاد حبه بين الناس بسبب إخلاصه بحراسة من يحبه الشعب مليكهم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز, ومن قبله كان حارسًا شخصيًا للملك عبد الله بن عبد العزيز غفر الله له.
وتوفي اللواء "الفغم" مساء أمس بطلق ناري غدرًا بعد أن تطور النقاش بينه وبين آخر في منزل أحد أصدقائه بمحافظة جدة.
30 سبتمبر 2019 - 1 صفر 1441
01:55 AM
30 سبتمبر 2019 - 1 صفر 1441
05:07 AM
مغردون تداولوها بشكل واسع داعين للفقيد أن يجعل الله الجنة داره وقراره
أظهرت صورة اللواء المتقاعد بداح الفغم أثناء تشييع ابنه بمقبرة شهداء الحرم اللواء الركن عبدالعزيز الفغم، حجم الألم والفراق والحزن، ارتسمت فيها تفاصيل الوداع القاسي ومرارة الفقد.
وفي التفاصيل، تداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعي صورة اللواء المتقاعد بداح الفغم والد الفقيد اللواء عبدالعزيز الفغم وهو يتلقى التعازي بمقبرة شهداء الحرم بمكة المكرمة وبشكل واسع.
ونقل متداولو الصورة مشاعر الفقدان والألم والحزن ومرارة الفقد، والصبر والاحتساب لقضاء الله وقدره، داعين أن يجعل الله الجنة داره وقراره.
واتفق المغردون على أن اللواء "الفغم" الذي خدم وطنه بكل إخلاص وتفانٍ, وزاد حبه بين الناس بسبب إخلاصه بحراسة من يحبه الشعب مليكهم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز, ومن قبله كان حارسًا شخصيًا للملك عبد الله بن عبد العزيز غفر الله له.
وتوفي اللواء "الفغم" مساء أمس بطلق ناري غدرًا بعد أن تطور النقاش بينه وبين آخر في منزل أحد أصدقائه بمحافظة جدة.
، قسوة الوداع ومرارة الفقد.. صورة مؤثرة لوالد اللواء "الفغم" بمقبرة شهداء الحرم ،
المصدر : الخليج 365
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