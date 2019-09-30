، شاهد.. "أحمد بن عبدالعزيز" يقدِّم واجب العزاء لأسرة اللواء "الفغم" ،

محمد بن مسعود - الدمام - التقى والد الفقيد خلال الزيارة سائلاً الله أن يتغمده بواسع رحمته

قام الأمير أحمد بن عبدالعزيز آل سعود قبل قليل بزيارة أسرة اللواء متقاعد بداح بن عبدالله الفغم لتقديم واجب العزاء في وفاة ابنه اللواء عبدالعزيز الفغم، الحارس الشخصي لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وتفصيلاً، سأل الأمير أحمد بن عبدالعزيز اللهَ سبحانه وتعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

وأعرب ذوو الفقيد عن بالغ شكرهم للأمير أحمد على تعازيه ومواساته، سائلين الله أن يجعل ذلك في ميزان حسناته. عبدالعزيز الفغم عبدالعزيز الفغم في ذمة الله