بالصور.. الشبانة يحضر حفل تسليم جوائز التميز الإعلامي لعام 2019م

حضر وزير الإعلام، تركي بن عبدالله الشبانة؛ مساء الأحد، حفل جائزة التميز الإعلامي 2019م، الذي نظمته وزارة الإعلام، بمناسبة اليوم الوطني التاسع والثمانين للمملكة، بمساراتها العشرة وذلك بفندق الهيلتون بالرياض.
ففي مجال فيديو القطاع الخاص والقطاع غير الربحي، فازت شركة مايسترو بيتزا بعمل «نحن منها».
وفي المبادرة الإعلامية من جهة حكومية، حصل الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز على الجائزة بعمل «تتخيل الوطن بدونهم».
وفي مسار المنتج التلفزيوني، نالت هيئة الإذاعة والتلفزيون جائزة هذا المسار بعنوان «فيلم الجندي ماجد القرني»، وفي المنتج الإذاعي، حققت إذاعة ثمانية جائزة ثمانية بعنوان العمل «أشياء غيرتنا».
وفي مسار الصورة الفوتوغرافية، فاز ظافر الشهري بجائزة المسار عن عمله «للمجد العليا».
وفي مسار التغطية الصحفية، فازت جريدة الوطن بأفضل تغطية صحيفة وتسلمها رئيس تحرير الجريدة الدكتور عثمان الصيني.
وفي مسار المقالة، حصلت إيمان الشمري على الجائزة بعنوان المقال «23 سبتمبر لأكثر من 33 مليون نسمة»، وفي مسار القصيدة الوطنية، حقق الشاعر الدكتور عبدالله الزهراني الجائزة بعنوان «وطني تحت ظلال النخيل»، وفي مسار الأغنية الوطنية، فاز عمل «موعدنا 2030» للهيئة العامة للترفيه بالجائزة.
فيما حجبت لجنة التحكيم الجائزة عن مسار المادة الإبداعية في الإعلام الجديد.
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