شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد لـ«CBS»: هجوم أرامكو «عمل حرب» من إيران.. هدفهم إثبات أنهم «أغبياء» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني)

شدد ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، على أنه في حال لم يتخذ العالم موقفا قويا وصلبا لكبح إيران «سنرى تصعيدات مستمرة من الإيرانيين لتهديد العالم».

جاء ذلك في لقاء الأمير محمد بن سلمان في برنامج 60minutes على قناة cbs الأمريكية.

وأضاف ولي العهد: أتفق مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في أن الهجوم على منشآتنا النفطية هو عمل من أعمال الحرب من طرف إيران.

وأفاد الأمير محمد بن سلمان بأن أسعار النفط ستقفز إلى «أرقام هائلة» إذا لم يتحد العالم لردع إيران، مضيفاً «نفضل الحل السياسي السلمي لحل الخلاف مع إيران عوضا عن الحل العسكري».

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وأشار ولي العهد إلى أن هجوم أرامكو عمل أحمق لأنه استهدف 5% من إمدادات العالم، وأن الهدف الإستراتيجي الوحيد لإيران خلف هذه الهجمات هو إثبات أنهم «أغبياء».

وتابع: جريمة مقتل المواطن جمال خاشقجي مؤلمة جدا وسيحاسب كل مسؤول عنها، ولم أعلم بالحادثة قبل وقوعها، مؤكداً أنه لا يشكل أي صحفي تهديداً للمملكة، وأن التهديد للمملكة هو ما حصل ضد صحفي سعودي في القنصلية السعودية.

وأضاف ولي العهد: السعودية دولة يحكمها القانون، بعض الأنظمة قد أختلف معها شخصياً لكن طالما هي فاعلة يجب احترامها حتى يتم تعديلها.

وأكد ولي العهد أن «مهمتنا العمل ليل نهار لجعل مستقبل السعودية أفضل بكثير من أي شيء حدث في السابق».

وحول اليمن، شدد الأمير محمد بن سلمان على أنه «إذا أوقفت إيران دعمها سيكون وقتها الحل السياسي في اليمن أسهل بكثير».

وأضاف الأمير محمد: أدعو الجميع لزيارة السعودية ورؤيتها واقعياً ومقابلة المواطنين والمواطنات ليحكموا بأنفسهم علينا.