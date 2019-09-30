شكرا لقرائتكم خبر عن إعلان الفائزين بجائزة الملك خالد والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

أعلن رئيس هيئة جائزة الملك خالد، الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمس (الأحد)، أسماء الفائزين بالجائزة لعام 2019، بفروعها الـ3 «شركاء التنمية، التميز للمنظمات غير الربحية، الاستدامة»، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في مقر المؤسسة بالرياض، بحضور أمين عام الجائزة سعود الشمري، وعدد من الإعلاميين.

وأوضح الأمير فيصل بن خالد أن جائزة الملك خالد لشركاء التنمية جاءت لتكريم الأفراد والمجموعات التي استطاعت ابتكار الحلول الخلّاقة للتحديات المجتمعية، وإحداث فرق ملموس في القضايا الاجتماعية داخل المملكة، من خلال عمل مبادرات تطوعية ذات أثر إيجابي، مشيراً إلى أن المبادرة التي فازت بالمركز الأول بجائزة هذا العام عبر آلية التصويت الجماهيري من خلال موقع جائزة الملك خالد على شبكة الإنترنت، «وتين»، فيما حصدت مبادرة «إحياء» المركز الثاني، بينما نالت المركز الثالث مبادرة «دراجتي السعودية». ولفت الانتباه إلى أن المنظمة التي حصدت المركز الأول في جائزة الملك خالد لتميز المنظمات غير الربحية المسجلة لدى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، التي تتميز بالأداء الإداري، وانتهاج أفضل الممارسات المتبعة في خدمة مستفيديها، جمعية التنمية الأسرية بالمدينة المنورة «أسرتي»، وحصلت على المركز الثاني الجمعية النسائية الخيرية الأولى، فيما حصدت جمعية زهرة لسرطان الثدي المركز الثالث.

بعد ذلك أعلن الأمير فيصل بن خالد أسماء الفائزين بجائزة الملك خالد للاستدامة للمنشآت التي تميزت بتطبيقها المبتكر للاستدامة في ممارساتها التجارية وجميع أعمالها على الصعيد الاجتماعي، الاقتصادي، والبيئي في المملكة، حيث نالت المركز الأول أرامكو السعودية «مصفاة ينبع»، فيما فازت بالمركز الثاني شركة «تاتا» للخدمات الاستشارية، بينما حصدت الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات «سبكيم» المركز الثالث.