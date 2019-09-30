شكرا لقرائتكم خبر عن العاصمة المقدسة: «المدني» يتأهب لـ«الأمطار» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (مكة المكرمة)

طبقت إدارة الدفاع المدني بمكة المكرمة أمس (الأحد) خطة الطوارئ والأمطار المعدة مسبقاً وتضمنت نشر الوحدات في الميادين المحددة احترازياً بعد تلقي مركز التحكم والتوجيه تحذيراً متقدماً من الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة يفيد بهطول أمطار مصحوبة بزوابع رعدية على أجزاء من العاصمة المقدسة.

وأوضح المتحدث باسم الإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة الرائد نايف الشريف أن الإدارة أعادت تمركز وانتشار فرق الإنقاذ ودوريات السلامة والمعدات المساندة في الميادين والمواقع المحددة مسبقاً احترازياً، بعد الأمطار التي هطلت أمس على معظم أرجاء العاصمة المقدسة، وكانت من متوسطة إلى غزيرة، ومررت البلاغ للجهات المعنية للاستعداد والتهيؤ وتشغيل غرفة التنسيق بتواجد مندوبي الطوارئ لدى الجهات ذات العلاقة، ولم ينجم عن الحالة أي بلاغات أو وقوع إصابات.