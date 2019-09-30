مكة: تحصين أطفال 1538 مدرسة ضد العنف

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جدة - خالد شويل - عبدالله الدهاس (مكة المكرمة) أطلقت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة ممثلةً في إدارة التوجيه والإرشاد أمس (الأحد)، حملة «خط مساندة الطفل» وتستمر أسبوعا، وتستهدف 1538 مدرسة (بنين - بنات). أطلقت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة ممثلةً في إدارة التوجيه والإرشاد أمس (الأحد)، حملة «خط مساندة الطفل» وتستمر أسبوعا، وتستهدف 1538 مدرسة (بنين - بنات). وتهدف الحملة إلى توعية الطلاب والطالبات عبر الرقم (116111) وتوضح لهم أن الخط جهة تقدم لهما المشورة والمساندة والدعم بكل سرية وخصوصية وتحت ضوابط محددة. كما تهدف الحملة لتبصير المعلمين والمعلمات والإداريين والإداريات بأهمية الإدراك بأن خط مساندة الطفل خط مخصص لجميع الأطفال وفق إمكانياتهم ومراحلهم العمرية وليس للأطفال الذين يتعرضون للعنف فقط، وتوعيتهم بآلية استخدام الخط بالطريقة الأخلاقية والصحيحة والمثلى للاستفادة القصوى من هذا المشروع.



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