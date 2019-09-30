شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد الفغم برصاص صديقه والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

استشهد اللواء بالحرس الملكي عبدالعزيز بن بداح الفغم متأثرا بإصابته، إثر تعرضه لإطلاق نار خلال وجوده في منزل أحد أصدقائه في حي الشاطئ بجدة مساء أمس الأول (السبت).

وأعلن المتحدث باسم شرطة منطقة مكة المكرمة أنه بينما كان الفغم في زيارة صديقه فيصل بن عبدالعزيز السبتي، بمنزله، دخل عليهما صديق لهما يدعى ممدوح بن مشعل آل علي، وأثناء الحديث تطور النقاش بين الفغم وممدوح آل علي، فخرج الأخير من المنزل، وعاد وبحوزته سلاح ناري وأطلق النار على اللواء الفغم رحمه الله، ما أدى إلى إصابته واثنين من الموجودين في المنزل، هما شقيق صاحب المنزل، وأحد العاملين من الجنسية الفلبينية. وأضاف المتحدث، عند مباشرة الجهات الأمنية للموقع الذي تحصن بداخله الجاني، بادرها بإطلاق النار رافضاً الاستسلام، الأمر الذي اقتضى التعامل معه بما يحيد خطره، وأسفر ذلك عن استشهاد الفغم بعد نقله للمستشفى جراء إصابته من رصاص الجاني، ومقتل الجاني، وإصابة تركي بن عبدالعزيز السبتي (سعودي الجنسية)، وجيفري دالفينو ساربوز ينغ فلبيني الجنسية الموجودين بالمنزل. كما أصيب 5 من رجال الأمن بسبب طلق النار العشوائي من قبل الجاني، وقد جرى نقل جميع المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وحالتهم مطمئنة. وأكد المتحدث باسم الشرطة أن الجهات المختصة تواصل تحقيقاتها في هذه القضية.