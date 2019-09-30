شكرا لقرائتكم خبر عن نعي الفغم يتصدر وسائل التواصل والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بخبر رحيل حارس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اللواء عبدالعزيز الفغم.

وشارك مئات الآلاف من المغردين من داخل وخارج المملكة في هاشتاق رحيل الفغم الذي شهد إجماعا على حب الفقيد، وإشادة بسيرته ومناقبه.

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وتناقل مغردون في «تويتر» تغريدات نعي الفقيد من قبل ذويه ومحبيه.

وعلق عضو مجلس الشورى شقيق الفقيد الدكتور نواف الفغم، عبر حسابه في «تويتر» قائلا: ‏«إنا لله وإنا إليه راجعون، انتقل إلى رحمة الله اللواء عبدالعزيز الفغم، ونعزي مقام سيدي خادم الحرمين وسمو ولي عهده والوطن، والحمد لله على قضائه وقدره، وسيصلى عليه في الحرم المكي اليوم بحول الله، ادعوا له وسامحوه»، مؤكداً أن العزاء سيكون في الرياض بحي قرطبة يومي الثلاثاء والأربعاء القادمين.

من جانبه، قال بداح الفغم واصفاً ما حدث: «رحم الله عمي اللواء عبدالعزيز بداح الفغم، بعد مقتله حينما كان في منزل صديقه على يد صديق ثالث لهما (غدراً) وذلك مساء يوم السبت الحمد لله. رجل تشرف بخدمة وطنه وملوكه عن قرب، والشرف لنا جميعا بعد ذلك، إنا لله وإنا إليه راجعون». وفي السياق نفسه، قال بدر الفغم: «لله ما أخذ ولله ما أعطى، انتقل إلى رحمة الله تعالى خالي عبدالعزيز بن بداح الفغم، إنا لله وإنا إليه راجعون».