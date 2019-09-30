شكرا لقرائتكم خبر عن الفيصل يدشن ملتقى مكة الثقافي بشعار «كيف نكون قدوة بلغة القرآن» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - صالح شبرق (جدة)

يدشن مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل اليوم (الإثنين) في فندق هيلتون جدة، ملتقى مكة الثقافي في دورته الرابعة تحت شعار «كيف نكون قدوة بلغة القرآن» بحضور أكثر من 200 مشارك يمثلون الجهات الحكومية والأهلية والمهتمين باللغة العربية.

ويشارك في الموسم الرابع لملتقى مكة الثقافي عدد من القطاعات الحكومية والأهلية بمنطقة مكة المكرمة إضافة إلى مركز الملك عبدالله للغة العربية كذلك المهتمين والباحثين في اللغة العربية والذين سيعملون خلال حلقة النقاش على إيجاد مبادرات نوعية تعزز قيمة اللغة العربية واستخداماتها.

ويهدف ملتقى مكة الثقافي في دورته الحالية إلى إشراك الجهات والمؤسسات والأفراد بالمنطقة في صناعة مبادرات وبرامج نوعية تعزز الهوية الثقافية وترسّخ استخدام اللغة العربية في كافة مناحي الحياة.

وعمل الملتقى خلال موسم العام الماضي الذي حمل عنوان «كيف نطور مدننا لخدمة الحج والعمرة» على تحقيق العديد من المبادرات النوعية ومن أبرزها تطوير المواقيت في المنطقة وإنشاء صالات ضيافة ملحقة بها، كذلك إطلاق جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست) جائزة بقيمة مليون ريال مخصصة للابتكار في مجالات الحج والعمرة.