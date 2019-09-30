شكرا لقرائتكم خبر عن «التحالف»: سقوط صاروخ حوثي أطلق من صنعاء في صعدة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

أعلن «تحالف دعم الشرعية في اليمن»، سقوط صاروخ باليستي أطلقته المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، صباح أمس (الأحد)، من محافظة صنعاء، داخل الأراضي اليمنية في محافظة صعدة، لافتة إلى استخدام الأعيان المدنية لمكان الإطلاق.

وأوضح المتحدث باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي، استمرار المليشيا الحوثية بانتهاكها للقانون الدولي الإنساني بإطلاق الصواريخ البالستية التي تهدد حياة المئات من المدنيين، وسقوطها عشوائياً على المدنيين وكذلك التجمعات السكانية، مؤكداً أن قيادة القوات المشتركة للتحالف مستمرة في اتخاذ الإجراءات الصارمة والرادعة لتحييد وتدمير هذه القدرات البالستية لحماية المدنيين بالداخل اليمني، وحماية الأمن الإقليمي والدولي.