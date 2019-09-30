شكرا لقرائتكم خبر عن الجبير: التعامل مع إيران.. استرضاء يغذي سلوكها العدواني والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي عادل الجبير أن سياسة استرضاء إيران غذت سلوكها العدائي.

واعتبر في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز، بثت أمس (الأحد)، على موقعها الإلكتروني، أن التاريخ الإيراني خلال الـ40 سنة الماضية كان عدوانيا، خصوصا ضد السعودية.

وأوضح أن إنشاء نظام مالي موازٍ لـSWIFT (وهو النظام العالمي الذي تستخدمه المصارف لإرسال واستلام الأموال)، يعد استرضاء لإيران. وتابع: «عندما يتحدث البعض عن إعطاء مبالغ أو حدود ائتمانية لإيران، فهذا استرضاء، وهو يشجع السلوك الإيراني». وأضاف: «عندما يسعى البعض إلى التعامل مع إيران رغم أنها تقتل وتعطل النظام الدولي، فهذا استرضاء».

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واعتبر الجبير أن الخطوة الأولى الواجب اتخاذها تجاه إيران تكمن في وقف التهدئة.

مشددا على أن تاريخ إيران خلال الـ40 سنة الماضية كان عدوانيا، خصوصا ضد السعودية. وقال: «لقد هاجموا سفاراتنا، وحاولوا تعطيل الحج، واغتالوا دبلوماسيينا في عدد من البلدان، وزرعوا خلايا إرهابية في المملكة، كما قاموا بتفجير في الخبرعام 1996، والقائمة تطول وتطول».

كما أشار إلى أنه «يتعين على إيران أن تقرر ما إذا كانت تريد أن تكون ثورة أو دولة، فإذا كانت دولة، يجب عليها عندئذ التقيد بقواعد القانون الدولي وسيادة الأمم واحترام مبدأ عدم التدخل في شؤون الدول الأخرى».

وأضاف: «لقد كنا وما زلنا ندعو إلى بذل جهد عالمي لاحتواء السلوك الإيراني».