شكرا لقرائتكم خبر عن صيني.. يحصل على تأشيرة سياحية في دقائق من مطار الملك خالد والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

بدأت الجوازات في المنافذ السعودية استقبال السياح القادمين بموجب التأشيرة السياحية الإلكترونية والتي دشنتها الهيئة العامة للسياحة الجمعة الماضية.

واستفاد سائح صيني الجنسية من خاصية إصدار التأشيرة في مطار الملك خالد الدولي عقب وصوله قادما من دبي، إذ لم يستغرق الإجراء سوى دقائق معدودات، ليحصل على التأشيرة ويتاح له الدخول. وأوضحت الجوازات أنه يتسنى في المرحلة الأولى لمواطني 49 دولة الحصول على التأشيرة السياحية الإلكترونية من خلال المنصة الإلكترونية

(Visa.visitsaudi.com) أو التقدم للحصول على التأشيرة من خلال مكاتب الجوازات عند وصولهم إلى أي منفذ سعودي والتي تشمل مطار الملك خالد الدولي في الرياض، ومطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدّة، و مطار الملك فهد الدولي في الدمام، ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي في المدينة المنورة، ومنفذ جسر الملك فهد البرّي، ومنفذ البطحاء البرّي، ومطار الأمير عبدالمجيد بن عبدالعزيز في العلا.

وأشارت الجوازات إلى أنه بإمكان السائح عند وصوله المملكة عبر المنافذ الرئيسة إصدار التأشيرة السياحية عبر أجهزة الخدمة الذاتية، أو من خلال أجهزة الهواتف الذكية، أو عبر مكاتب إصدار التأشيرات من خلال موظف الجوازات بمنافذ الدخول، وأنه بإمكان السائح الدخول إلى المملكة لمرات متعددة، وتنتهي صلاحية التأشيرة خلال سنة واحدة من تاريخ صدورها، ويجب أن يكون جواز السفر ساري المفعول لمدة لا تقل عن 6 أشهر من تاريخ الدخول إلى السعودية، وأنه يمكن للسائح الإقامة في المملكة لمدة أقصاها 90 يومًا خلال السنة الواحدة.