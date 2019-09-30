الأمير منصور بن متعب يصل باريس للمشاركة في تشييع جثمان جاك شيراك

نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، وصل الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين، اليوم إلى العاصمة الفرنسية باريس؛ للمشاركة في مراسم تشييع جثمان الرئيس الفرنسي الراحل جاك شيراك.

وكان في استقبال سموه في مطار باريس بورجيه، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى فرنسا الدكتور خالد بن محمد العنقري، وعدد من منسوبي السفارة.