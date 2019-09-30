مدني جدة يعلن السيطرة على حريق قطار الحرمين وبدء مرحلة التبريد

أعلن الدفاع المدني بجدة اكتمال السيطرة على حريق محطة قطار الحرمين السريع بجدة بالكامل وبدء عمليات التبريد.

من جانبه؛ قال لـ«عاجل»، المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمحافظة جدة، عبدالله أبو زيد، إن 9 فرق إسعافية شاركت في مباشرة الحادث، ونجحت في إسعاف 11 حالة كانت تعاني من اختناق بسيط، وتم نقل 5 حالات منها لأقرب منشأة صحية، وعلاج ست حالات، بتواجد القائد الميداني، نايف الغامدي.

وكانت صحة جدة أعلنت ارتفاع عدد حالات الإصابة نتيجة حريق محطة القطار إلى 11 حالة، مشيرة إلى مشاركة 16 فرقة طبية ميدانية من الصحة والقطاعات الحكومية الأخرى.

Advertisements

وشددت صحة جدة على أهمية لبس الكمامات عند الخروج من المنزل، أثناء موجة التلوث الناتج من الأدخنة أو الغبار؛ حيث إنه من الممكن أن يسبب التلوث إلى تهييج الجهاز التنفسي.

ووجهت نصيحة للمواطنين بالابتعاد قدر الإمكان عن أدخنة الحرائق؛ لأنها تزيد من فرص الإصابة ببعض الأمراض كحساسية الصدر، موضحة أن التعرض للأدخنة يؤدي إلى أعراض مزعجة كانقطاع النفس والإعياء وآلام الصدر.

وفي نفس السياق، أعلنت إدارة مشروع قطار الحرمين إيقاف الرحلات، حرصًا على سلامة المسافرين، وذلك حتى إشعار آخر.