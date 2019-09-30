السعودية اليوم / مقتل 25 مسلحا من حركة طالبان بغارات جوية في أفغانستان



كابل 30 محرم 1441 هـ الموافق 29 سبتمبر 2019 م واس

نفذت قوات الأمن الأفغانية سلسلة غارات جوية في 7 أقاليم متفرقة من البلاد، أسفرت عن مقتل 25 مسلحا من حركة طالبان وتدمير سيارة ملغومة.

وأوضح مسؤولون عسكريون أفغان اليوم أن 9 مسلحين قتلوا بغارة جوية نفذت في مقاطعة دولتيار بإقليم غور بوسط البلاد.

كما قتل 5 مسلحين بغارات مشابهة نفذت في إقليم تاخار ، فيما قتل 3 آخرون في مقاطعة شينداند بإقليم هرات، بالإضافة إلى مقتل مسلحين اثنين بغارة أخرى في مقاطعة جالرايز بإقليم وارداك، و قتل اثنان آخران بغارة مشابهة في مقاطعة باشتون كوت بإقليم فارياب.

وأشار المسؤولون إلى أن مسلحين اثنين قتلا بغارات أخرى نفذتها قوات الأمن الأفغانية في مقاطعتي بول العلم و باراكي باراك بإقليم لوغار ، ودمر خلالها أيضا سيارة ملغومة.

في حين قتل مسلحان اثنان بغارات مشابهة بمقاطعة نهر السراج في إقليم هلمند.

وتأتي هذه الغارات في إطار الجهود التي تبذلها أجهزة الأمن الأفغانية لمكافحة الأنشطة الإرهابية في مختلف أنحاء البلاد.

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