السعودية اليوم / مقتل 9 أشخاص بهجومين في نيجيريا



أبوجا 30 محرم 1441 هـ الموافق 29 سبتمبر 2019 م واس

قتل تسعة أشخاص بهجومين منفصلين نفذتهما مجموعات مسلحة ضد معسكرين في مدينتي غاجيرام وبانكي شمال شرق نيجيريا.

ورجحت مصادر محلية، أن العمليتين نفذتهما عناصر تابعة لتنظيمي داعش وبوكو حرام الإرهابيين، كما أدى أحد الهجومين إلى تدمير آلية عسكرية.

يذكر أن التمرد المسلح الذي تعيشه نيجيريا أدى خلال عشر سنوات إلى مقتل 27 ألف شخص.

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