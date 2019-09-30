شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن سلمان لقناة "CBS": الهجوم على أرامكو "إعلان حرب" من إيران والان مع التفاصيل
قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إنه يتفق مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في أن الهجوم على منشآت النفط التابعة لشركة "أرامكو" يعد "عملا حربيا" من قبل إيران.
وأضاف ولي العهد السعودي، خلال حديثه مع قناة "CBS" الأمريكية، آمل ألا يكون الرد العسكري ضروريا.. والحل السياسي أفضل كثيرا.
وأكد الأمير محمد بن سلمان أنه إذا لم تتخذ دول العالم فعلا قويا وحازما لردع إيران سنشهد تصعيدا أكثر يهدد المصالح العالمية.
كما أوضح الأمير محمد أن جريمة مقتل جمال خاشقجي مؤلمة جدا، وسيحاسب كل مسؤول عنها، مؤكدا أن العدالة ستأخذ مجراها في هذا الموضوع.
وعن اليمن، نوّه ولي العهد إلى أن الحل السياسي سيكون أسهل في اليمن إذا أوقفت إيران دعمها للميليشيات الحوثية.
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