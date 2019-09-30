الملكية الفكرية تضبط المحلات التجارية المنتهكة للحقوق

2019-09-30

متابعات الخليج 365 - واس

نفذت الهيئة السعودية للملكية الفكرية، اليوم، حملة تفتيشية واسعة النطاق، تهدف إلى ضبط المحلات التجارية التي تخالف أنظمة حقوق الملكية الفكرية، وبالأخص نظام حماية حقوق المؤلف ، وذلك انطلاقًا من المهام والاختصاصات المنقولة للهيئة وفق تنظيمها حيث حذرت الهيئة مسبقًا من الترويج أو الاتجار بأي منتج ينتهك حقوق الملكية الفكرية، أو أي تصرف يخالف أنظمة الملكية الفكرية .

وأكدت الهيئة أنها لن تتهاون في تطبيق العقوبات الرادعة في هذا الشأن، سعيًا للإنفاذ الفعّال لحقوق الملكية الفكرية، لا سيما المتعلقة بمجال البرمجيات والمصنفات الأدبية والفنية، والعلامات التجارية، وتأتي مرحلة الإنفاذ لاحترام حقوق الملكية الفكرية بعد حملات توعوية عديدة نفذتها الهيئة بالشراكة مع الجهات المعنية للتوعية باحترام حقوق الملكية الفكرية والعقوبات المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح المنظمة لذلك .

وبينت الهيئة أنه استمرارًا للجهود التي تقوم بها لحماية حقوق الملكية الفكرية، من الانتهاكات، فقد تم خلال الحملة الميدانية ضبط بعض المحلات التجارية بمدينة الرياض، والتي اتضح بأنها تقوم بالإتجار بأجهزة تنتهك حقوق الملكية الفكرية والتي يُحظر استغلالها بأي نوع من أنواع الاستغلال أو الترويج لها، وتم التحفظ على الأجهزة المضبوطة تمهيدًا لاستكمال باقي الإجراءات النظامية لإيقاع العقوبات المستحقة، للحد من انتشار هذا النوع من الانتهاكات التي يعاني منها العالم بأجمعه .

وكشف المدير التنفيذي لإدارة احترام الملكية الفكرية بالهيئة ياسر الدباسي عن أن الحملة التي نظمتها الهيئة -وفقاً لاختصاصها- هي امتداد للجولات الميدانية المعتادة والمفاجئة لمفتشي الهيئة على المنشآت العامة والمحلات التجارية، التي تستخدم في نشاطها أيًا من المصنفات الفكرية، كما أن الهيئة عازمة على إرساء مبادئ احترام حقوق الملكية الفكرية ومكافحة انتهاكات تلك الحقوق في الممارسات التجارية المخالفة، وهي عازمة أيضًا على ضبط أداء مقدمي الخدمات للسلع ذات الارتباط بحقوق الملكية الفكرية، بالتوعية المتواصلة، وبحملات التفتيش لضبط المخالفين وإيقاع العقوبات المستحَقّة، بالتعاون مع الشركاء من القطاعين الحكومي والخاص بالمملكة .

وشددت الهيئة السعودية للملكية الفكرية على أنها لن تتهاون في محاسبة المخالفين للأنظمة واللوائح في جميع المجالات التي تقوم الهيئة برعاية حقوقها، ولن تتغاضى عن تلك التجاوزات والمخالفات .

وأهابت بالمواطنين والمقيمين إلى دعم جهود احترام حقوق الملكية الفكرية من خلال التواصل مع قنوات الهيئة الرسمية، وذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي @saipksa، والبريد الإلكتروني [email protected] ، والرقم المباشر لخدمة العملاء 920000667 والإبلاغ عن كل من يقوم بعمل يخالف أنظمة حماية حقوق الملكية الفكرية بالمملكة .