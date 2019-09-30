شكرا لقرائتكم خبر عن نقل وإسعاف 11 مصاباً بحريق محطة قطار الحرمين في جدة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - إبراهيم علوي (جدة) قدمت هيئة الهلال الأحمر بجدة الخدمات الإسعافية لـ11 شخصاً تعرضوا لإصابات متفرقة جراء الحريق الذي اندلع في محطة قطار الحرمين في حي السليمانية بجدة. وأكد المتحدث باسم هيئة الهلال الأحمر السعودي بمحافظة جدة عبدالله أبو زيد أن 9 فرق إسعافية باشرت فور تلقيها بلاغا باندلاع الحريق، وتعاملت ميدانيا مع 6 حالات بسيطة تعاني من اختناق، فيما تم نقل 5 حالات أخرى إلى المستشفيات.



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