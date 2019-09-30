أكتاف المشيعين توري جثمان الحارس الأمين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل ريان مقلان - مكة المكرمة تصوير أنس الحارثي

شيع أمس جموع غفيرة جثمان الحارس الشخصي لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اللواء عبدالعزيز الفغم الذي وافته المنية بعد غدر صديق له عبر طلق ناري، وتمت الصلاة عليه بالحرم المكي ووري جثمانه في مقبرة العدل بمكة المكرمة .

وشارك المشيعين في نقل جثمان الفغم إلى داخل المقابر حملا على الأكتاف ووري جثمانه في قبر 1145 المربع الخامس .

وشهدت اللحظات الأخيرة قبل أن يوارى جثمان الفغم، وداع والده و أقاربه و أصدقائه وزملائه وتأثرهم برحيل الحارس الشخصي الافضل على مستوى العالم الذي أطلق عليه بـ عكاز الوطن ودرع الملوك .

كما صاحب خبر استشهاد اللواء عبد العزيز بداح الفغم عبارات الحزن والمواساة من المغردين في منصات التواصل الاجتماعي ،تعبيرا عن حزنهم لرحيل حارس الملوك، إذ حلمت الأوسمة الأكثر تداولا في السعودية وعلى المستوى العالمي عبر " تويتر " .

الفغم إلى المثوى الأخير :

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- وصول جثمان اللواء عبدالعزيز الفغم إلى مقبر العدل بمكة المكرمة

- استعداد ذوي الفقيد لنقل جثمانه إلى المقبرة

- جموع غفيرة تشارك في نقل جثمان الفغم داخل المقابر

- حمله المشيعين على الأكتاف

- تسابق المشيعين في نقل جثمان الفقيد

- دفن جثمان الفغم إلى المثوى الأخير