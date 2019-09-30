السعودية | الأمير محمد بن سلمان: إيران قامت بشبه إعلان حرب

شكرا لقرائتكم الأمير محمد بن سلمان: إيران قامت بشبه إعلان حرب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الأمير محمد بن سلمان على أنه يتفق مع وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في أن إيران قامت بعمل يشبه "إعلان حرب".

الأمير محمد بن سلمان من المقابلة

وفي مقابلة خاصة له مع قناة CBS، أشار ولي العهد السعودي إلى أنه يأمل بألا يكون العمل العسكري ضروريا ضد إيران، وبأنه يفضل الحل السياسي.

كما أوضح الأمير محمد أن جريمة مقتل جمال خاشقجي مؤلمة جدا، وسيحاسب كل مسؤول عنها، مؤكدا أن العدالة ستأخذ مجراها في هذا الموضوع.

كذلك حذّر ولي العهد من أن النفط سيصل لأسعار خيالية إذا لم يجتمع العالم لردع إيران، قائلا: "إذا لم يتخذ العالم موقفا قويا لردع إيران سنرى مزيداً من التصعيد".