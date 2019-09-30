السعودية | الأمير منصور بن متعب يشارك بمراسم تشييع جاك شيراك

شكرا لقرائتكم الأمير منصور بن متعب يشارك بمراسم تشييع جاك شيراك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وصل الأمير منصور بن متعب بن عبدالعزيز، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين الأحد، إلى العاصمة الفرنسية باريس، للمشاركة في مراسم تشييع جثمان الرئيس الفرنسي الراحل جاك شيراك.

وكان في استقباله في مطار باريس بورجيه، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى فرنسا الدكتور خالد العنقري، وعدد من منسوبي السفارة.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز قد بعث برقية عزاء ومواساة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لوفاة الرئيس الفرنسي الأسبق جاك شيراك.

Advertisements

وقال الملك سلمان: "تلقينا نبأ وفاة السيد جاك شيراك رئيس الجمهورية الفرنسية الأسبق، ونعرب لفخامتكم ولأسرة الفقيد ولشعبكم الصديق باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا عن أحر التعازي، وأصدق المواساة، راجين ألا تروا أي سوء أو مكروه".

كما بعث الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة لماكرون في وفاة جاك شيراك، وقال ولي العهد: "تلقيت نبأ وفاة فخامة السيد جاك شيراك رئيس الجمهورية الفرنسية الأسبق، وأعرب لفخامتكم ولأسرة الفقيد كافة عن بالغ التعازي، وصادق المواساة، راجياً لكم دوام الصحة والسلامة، وألا تروا أي سوء".

يذكر أن شيراك توفي، صباح الخميس، عن 86 عاما. وانتخب الراحل لمنصب رئاسة الجمهورية الفرنسية في 1995، وجدد له في 2002، وانتهت رئاسته بتاريخ 17 مايو 2007.

وفي عهده اعتمدت البلاد العملة الأوروبية الموحدة وألغت الخدمة العسكرية الإلزامية.