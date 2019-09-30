السعودية | الدفاع المدني يعلن السيطرة على حريق محطة قطار الحرمين

شكرا لقرائتكم الدفاع المدني يعلن السيطرة على حريق محطة قطار الحرمين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن الدفاع المدني في جدة الاثنين، أنه تمت السيطرة بشكل كامل على حادث حريق محطة قطار الحرمين، مؤكدا على أنه تجري الآن عملية التبريد وفقاً لما ذكر.

كما بث الحساب الرسمي للدفاع المدني في تويتر صوراً من الموقع.

وكان مشروع قطار الحرمين، أكد في بيان الأحد، نشوب حريق في سقف محطة القطار بحي السليمانية في جدة، اندلع الحريق في تمام الساعة 12.35 بتوقيت السعودية، كذلك نقل 5 أشخاص إلى المستشفى، في حين لم تسجل خسائر في الأرواح.

كذلك ذكرت إمارة منطقة مكة أن 16 فرقة طبية من عدة جهات عملت في موقع الحريق.