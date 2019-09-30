- 1/3
- 2/3
- 3/3
ضرب زلزال بلغت قوته 7.2 درجات على مقياس ريختر، اليوم الأحد، قبالة ساحل تشيلي.
وتفصيلاً، أوضحت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن مركز الزلزال على بعد 134 كيلومتراً غربي تالكا وعلى عمق 6.1 أميال، فيما لم ترد على الفور أنباء عن أية خسائر بشرية أو مادية جراء هذا الزلزال.
زلزال بقوة 7.2 درجات بمقياس ريختر يضرب ساحل تشيليوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-09-29
ضرب زلزال بلغت قوته 7.2 درجات على مقياس ريختر، اليوم الأحد، قبالة ساحل تشيلي.
وتفصيلاً، أوضحت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن مركز الزلزال على بعد 134 كيلومتراً غربي تالكا وعلى عمق 6.1 أميال، فيما لم ترد على الفور أنباء عن أية خسائر بشرية أو مادية جراء هذا الزلزال.
29 سبتمبر 2019 - 30 محرّم 1441
11:52 PM
لم ترد أنباء رسمية عن وقوع خسائر بشرية أو مادية
ضرب زلزال بلغت قوته 7.2 درجات على مقياس ريختر، اليوم الأحد، قبالة ساحل تشيلي.
وتفصيلاً، أوضحت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن مركز الزلزال على بعد 134 كيلومتراً غربي تالكا وعلى عمق 6.1 أميال، فيما لم ترد على الفور أنباء عن أية خسائر بشرية أو مادية جراء هذا الزلزال.
، زلزال بقوة 7.2 درجات بمقياس ريختر يضرب ساحل تشيلي ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم
كانت هذه تفاصيل خبر زلزال بقوة 7.2 درجات بمقياس ريختر يضرب ساحل تشيلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.