، شاهد.. "أحمد بن عبدالعزيز" يقدِّم واجب العزاء لأسرة اللواء "الفغم" ،

- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
قام الأمير أحمد بن عبدالعزيز آل سعود قبل قليل بزيارة أسرة اللواء متقاعد بداح بن عبدالله الفغم لتقديم واجب العزاء في وفاة ابنه اللواء عبدالعزيز الفغم، الحارس الشخصي لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.
وتفصيلاً، سأل الأمير أحمد بن عبدالعزيز اللهَ سبحانه وتعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.
وأعرب ذوو الفقيد عن بالغ شكرهم للأمير أحمد على تعازيه ومواساته، سائلين الله أن يجعل ذلك في ميزان حسناته.
30 سبتمبر 2019 - 1 صفر 1441 01:21 AM
التقى والد الفقيد خلال الزيارة سائلاً الله أن يتغمده بواسع رحمته
قام الأمير أحمد بن عبدالعزيز آل سعود قبل قليل بزيارة أسرة اللواء متقاعد بداح بن عبدالله الفغم لتقديم واجب العزاء في وفاة ابنه اللواء عبدالعزيز الفغم، الحارس الشخصي لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.
وتفصيلاً، سأل الأمير أحمد بن عبدالعزيز اللهَ سبحانه وتعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.
وأعرب ذوو الفقيد عن بالغ شكرهم للأمير أحمد على تعازيه ومواساته، سائلين الله أن يجعل ذلك في ميزان حسناته.
، شاهد.. "أحمد بن عبدالعزيز" يقدِّم واجب العزاء لأسرة اللواء "الفغم" ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. "أحمد بن عبدالعزيز" يقدِّم واجب العزاء لأسرة اللواء "الفغم" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.