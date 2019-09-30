، "الإعلام" تعلن عن جوائز التميز بمساراتها العشرة لعام 2019م ،

محمد بن مسعود - الدمام - بمناسبة اليوم الوطني الـ89 للمملكة وبحضور الوزير "الشبانة"

نظمت وزارة الإعلام اليوم، حفل جائزة التميز الإعلامي 2019م، وذلك بمناسبة اليوم الوطني التاسع والثمانين للمملكة، بمساراتها العشرة وذلك بفندق الهيلتون بالرياض، بحضور وزير الإعلام تركي بن عبدالله الشبانة.

وفي التفاصيل، فازت شركة مايسترو بيتزا بعمل "نحن منها" في مجال فيديو القطاع الخاص والقطاع غير الربحي، فيما الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز على جائزة المبادرة الإعلامية من جهة حكومية، بعمل "تتخيل الوطن بدونهم".

وفي مسار المنتج التلفزيوني، نالت هيئة الإذاعة والتلفزيون جائزة هذا المسار بعنوان "فيلم الجندي ماجد القرني"، وفي المنتج الإذاعي، حققت إذاعة ثمانية جائزة ثمانية بعنوان العمل "أشياء غيرتنا".

وفي مسار الصورة الفوتوغرافية، فاز ظافر الشهري بجائزة المسار عن عمله "للمجد العليا"، فيما حصلت إيمان الشمري على الجائزة بعنوان المقال "23 سبتمبر لأكثر من 33 مليون نسمة في مسار المقال الصحفي.

وفي القصيدة الوطنية، حقق الشاعر الدكتور عبدالله الزهراني الجائزة بعنوان "وطني تحت ظلال النخيل"، وفي مسار الأغنية الوطنية، فاز عمل "موعدنا 2030" للهيئة العامة للترفيه بالجائزة، فيما حجبت لجنة التحكيم الجائزة عن مسار المادة الإبداعية في الإعلام الجديد.

