شاهد: الصورة الحقيقية لقاتل اللواء “عبدالعزيز الفغم”

كشف الإعلامي فيصل العبد الكريم، اليوم الأحد، عن صورة القاتل الحقيقي للواء بالحرس الملكي، عبدالعزيز الفغم. وجاءت تلك الخطوة من “عبدالكريم” عقب تداول رواد مواقع التواصل لصور شخصيات مدنية وعسكرية على أنهم قتلة اللواء “الفغم”.

وقال “عبد الكريم” في تغريدة عبر حسابه الرسمي بـ”تويتر”: “يتداول كثيرون صور لأشخاص مدنيين وعسكريين على أنهم من قتل اللواء #عبدالعزيز_الفغم رحمه الله”. وتابع الإعلامي “فيصل عبد الكريم” تغريدته بقوله: “.. وهذا بالتأكيد من متعجلين هداهم الله على حساب سمعة أشخاص ومشاعر أسرهم.. وهذه صورته حتى لايتم استغلال صور أشخاص آخرين”. وكان المتحدث الإعلامي باسم شرطة منطقة مكة المكرمة، قد كشف عن اسم قاتل اللواء عبد العزيز الفغم، وأنه كان صديق له يُدعي/ ممدوح بن مشعل آل علي.