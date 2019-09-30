بالصور.. وفاة عامل وإنقاذ 2 بعد اختناقهما داخل مشروع ترفيهي بالقصيم

توفي عامل، بينما تم إنقاد اثنين آخرين بعد إصابتهما باختناق داخل غرفة تفتيش صرف صحي بالقصيم، بينما باشرت فرق الدفاع المدني في مدينة بريدة، اليوم الأحد، حادث اختناق العمّال الثلاثة.

وقال المتحدث الإعلامي لمدني القصيم العقيد إبراهيم أباالخيل، أن الحادث وقع في أحد المشاريع الترفيهية في مجمع يقع على طريق الملك عبدالله بمدينة بريدة. وبين أن فرق الدفاع المدني استخرجت الأشخاص وتنفيذ الجانب الوقائي ونقلهم عن طريق الهلال الأحمر للمستشفى، وقد نتج عن الحادث وفاة أحدهم وإصابة اثنين باختناق.