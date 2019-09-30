كشفت مغردة حقيقة نسب قصيدة رثاء الحارس الشخصي للملك اللواء عبد العزيز الفغم لابنته والتي تداولت على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي اليوم وانتشرت بصوتها. وكشفت صاحبة القصيدة” ملاك وليد” توضيح على حسابها الرسمي بموقع التدوين المصغر “تويتر” أكدت فيه أنها لا تربطها أي علاقة قرابة بالفقيد ولكنها نظمت القصيدة لاعتزازها بالفقيد وحزنها عليه كباقي الشعب السعودي”.
وكتب ملاك: “بعد التحية والتقدير . ماتم تداولة غير صحيح من كوني ابنة اللواء الشهيد : #عبدالعزيز_الفغم ولكني اتشرف بان اكون ابنته رحمه الله ومن اثر فاجعة خبر وفاته قمت برثا الفقيد بصوتي لأحد القصائد المتداولة رحمه الله رحمة واسعه واسكنه فسيح جناته . ابنته : ملاك وليد”.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد تداولها على نطاق واسع.. صاحبة قصيدة رثاء الفقيد الفغم تكشف هويتها الحقيقية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.