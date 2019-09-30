بعد تداولها على نطاق واسع.. صاحبة قصيدة رثاء الفقيد الفغم تكشف هويتها الحقيقية

كشفت مغردة حقيقة نسب قصيدة رثاء الحارس الشخصي للملك اللواء عبد العزيز الفغم لابنته والتي تداولت على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي اليوم وانتشرت بصوتها. وكشفت صاحبة القصيدة” ملاك وليد” توضيح على حسابها الرسمي بموقع التدوين المصغر “تويتر” أكدت فيه أنها لا تربطها أي علاقة قرابة بالفقيد ولكنها نظمت القصيدة لاعتزازها بالفقيد وحزنها عليه كباقي الشعب السعودي”.

وكتب ملاك: “بعد التحية والتقدير . ماتم تداولة غير صحيح من كوني ابنة اللواء الشهيد : #عبدالعزيز_الفغم ولكني اتشرف بان اكون ابنته رحمه الله ومن اثر فاجعة خبر وفاته قمت برثا الفقيد بصوتي لأحد القصائد المتداولة رحمه الله رحمة واسعه واسكنه فسيح جناته . ابنته : ملاك وليد”.