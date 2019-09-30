حريق في أحد مستودعات مكة والمدني يباشر

باشرت الجهات المختصة، مساء اليوم الأحد، حريقًا شب في أحد المستودعات بالعاصمة المقدسة.

وأكد المركز الوطني للعمليات الأمنية (911)، أن الجهات المختصة باشرت حريقًا اندلع في أحد المستودعات بالراشدية في منطقة مكة المكرمة. وسنوافيكم بالتفاصيل حال ورودها من الجهات المعنية.