بالصور.. «الخطوط السعودية» تكرّم 89 من مميزيها.. و«الجاسر» يسلمهم الشهادات

احتفت المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية من خلال قطاع الشؤون الإدارية والأنظمة بتكريم عدد من منسوبيها المتميزين في أدائهم خلال العام الحالي تقديرًا لجهودهم المميزة وتفانيهم في خدمة ضيوف المؤسسة وإسهامهم في إنجاز مبادرات برنامج التحول وتحقيق أهدافه الاستراتيجية.

وتم تكريم الموظفين بحضور مدير عامّ الخطوط الجوية العربية السعودية المهندس صالح بن ناصر الجاسر ومساعد المدير العامّ التنفيذي للشؤون الإدارية والأنظمة بالمؤسسة المهندس خالد بن فهد الحزيم ورؤساء القطاعات والشركات والوحدات الاستراتيجية وشمل التكريم (89) موظفًا وموظفة من مختلف المستويات الوظيفية في قطاعات المؤسسة ومجموعة شركاتها.

ونوّه مساعد المدير العامّ التنفيذي للشؤون الإدارية والأنظمة المهندس خالد بن فهد الحزيم بما قدّمه المكرمون والمكرمات من أداء مميز استحقوا من خلاله التكريم والتقدير من المؤسسة نظير جهودهم المخلصة في خدمة المؤسسة وضيوفها.

وأشار إلى استراتيجية الموارد البشرية في تقدير أصحاب الأداء المميز والجهود المخلصة بما يعزز هذه الجهود المخلصة والتحفيز لمضاعفتها، ومؤكدًا على اهتمام المؤسسة بالاستثمار في العنصر البشري، لكونه العنصر والمورد الأهم للمؤسسة عبر استقطاب وتأهيل أبناء وبنات الوطن وتمكينهم في قطاعات المؤسسة ومجموعة شركاتها، وتقدير الجهود المميزة وتكريم أصحابها.

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وأثنى مدير عامّ الخطوط السعودية المهندس صالح بن ناصر الجاسر، على الجهود المخلصة من كل منسوبي المؤسسة في مختلف مواقع العمل وتفانيهم من أجل إنفاذ برنامج التحول الاستراتيجي للمؤسسة والخطة الاستراتيجية SV2020.

ونوه بما تم تحقيقه من إنجازات ونجاحات ضمن الركائز الرئيسية للتحول وفي مقدمتها الاستثمار في العنصر البشري وتحديث وتنمية الأسطول ورفع الكفاءة التشغيلية وتطوير الخدمات والمنتجات بتوفيق الله ثم بفضل الدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة وجهود رأسمالها البشري وموردها الأهم أبنائها وبناتها الذي يبرهنون يومًا بعد آخر على تميزهم وكفاءتهم.

بعد ذلك تم تكريم منسوبي المؤسسة ومجموعة شركاتها وسلّم الجاسر شهادات الشكر والتقدير للموظفين والموظفات أصحاب الأداء المتميز، والذين عبروا عن شكرهم وتقديرهم لهذه اللفتة من المؤسسة وإدارتها.