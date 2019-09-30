السيطرة على 50% من حريق محطة قطار الحرمين بجدة.. وارتفاع الإصابات إلى 11 حالة

أوضحت إمارة منطقة مكة المكرمة، مساء الأحد، أنه تمت السيطرة على 50 بالمائة من حريق محطة قطار الحرمين السريع بجدة.

وأشارت إمارة مكة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل تويتر، إلى أنه وفقًا للدفاع المدني؛ فإن نسبة السيطرة على حريق محطة قطار الحرمين حتى الآن، تصل إلى 50%.

من جانبها، أعلنت صحة جدة ارتفاع عدد حالات الإصابة نتيجة حريق محطة القطار إلى 11 حالة، مشيرة إلى مشاركة 16 فرقة طبية ميدانية من الصحة والقطاعات الحكومية الأخرى.

وأضافت صحة جدة، عبر حسابها بموقع تويتر، إن حالات الإصابة تبلغ 11 حالة، وهي كالتالي: حالتان تم علاجهما بالمستشفى وتم خروجهما، وحالة واحدة خرج تحت مسؤوليته، وثماني حالات مستقرة ما زالت في المستشفى تتلقى العلاج.

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وشددت صحة جدة على أهمية لبس الكمامات عند الخروج من المنزل، أثناء موجة التلوث الناتج من الأدخنة أو الغبار؛ حيث إنه من الممكن أن يسبب التلوث إلى تهييج الجهاز التنفسي.

ووجهت نصيحة للمواطنين بالابتعاد قدر الإمكان عن أدخنة الحرائق؛ لأنها تزيد من فرص الإصابة ببعض الأمراض كحساسية الصدر، موضحة أن التعرض للأدخنة يؤدي إلى أعراض مزعجة كانقطاع النفس والإعياء وآلام الصدر.

وأعلنت إدارة مشروع قطار الحرمين السريع، مساء اليوم الأحد، إيقاف الرحلات، وذلك عقب نشوب حريق ضخم في إحدى محطاته بجدة، وأوضح الحساب الرسمي لقطار الحرمين، عبر موقع التواصل تويتر، أنه حرصًا على سلامة المسافرين، سيتم إيقاف رحلات قطار الحرمين السريع حتى إشعار آخر، وللاستفسار التواصل على رقم (920004433).