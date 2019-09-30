«صحة جدة» توجه عدة نصائح لتلافي آثار حريق قطار الحرمين

شددت صحة جدة للمواطنين على لبس الكمامات والابتعاد عن الأدخنة الناتجة عن حريق إحدى محطات قطار الحرمين السريع.

وأشارت صحة جدة –عبر حسابها بموقع التواصل تويتر– إلى أهمية لبس الكمامات عند الخروج من المنزل أثناء موجة التلوث الناتج من الأدخنة أو الغبار؛ حيث إن من الممكن أن يسبب التلوث تهييج الجهاز التنفسي.

ووجهت صحة جدة نصيحة إلى المواطنين بالابتعاد قدر الإمكان عن أدخنة الحرائق؛ لأنها تزيد فرص الإصابة ببعض الأمراض، كحساسية الصدر، موضحةً أن التعرض للأدخنة يؤدي إلى أعراض مزعجة، كانقطاع النفس، والإعياء، وآلام الصدر.

من جانبها، أعلنت إدارة مشروع قطار الحرمين السريع، مساء اليوم الأحد، إيقاف الرحلات عقب نشوب حريق ضخم في إحدى محطاته بجدة. وأوضح الحساب الرسمي لقطار الحرمين –عبر موقع التواصل تويتر– أنه حرصًا على سلامة المسافرين، سيتم إيقاف رحلات قطار الحرمين السريع حتى إشعار آخر، وللاستفسار التواصل على رقم (920004433).

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وفى وقت سابق، أعلنت صحة جدة عن إصابة خمسة أشخاص في حادث حريق محطة قطار الحرمين، مضيفةً أن 16 فرقة طبية من عدة جهات تعمل في موقع الحريق.

كما دعا مرور جدة، قائدي المركبات إلى استخدام الطرق البديلة لطريق الحرمين، ومنها طرق الأمير محمد بن عبدالعزيز، وفلسطين، والملك عبدالله، والجامعة، والملك عبدالعزيز (شمال – جنوب)، مهيبًا بالجميع الابتعاد عن موقع حريق محطة القطار.

وكانت إدارة مشروع قطار الحرمين السريع، أعلنت عن نشوب حريق في محطة جدة في الثانية عشرة والنصف وخمس دقائق من ظهر الأحد.

من جانبه، أكد المتحدث باسم الدفاع المدني بمنطقة مكة سعيد سرحان؛ أنَّ فرق الدفاع المدني تباشر حريقًا اندلع في ‫محطة ‫قطار الحرمين بالسليمانية.